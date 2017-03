Taust fra Ap om SVs atom-ultimatum

– SV må gjøre som de vil, men jeg svarer ikke på slike krav nå, sier utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt til NTB.

Ap-representanten vil ikke svare på om det vil være uklokt av SV å si nei til norske bidrag i NATOs missilforsvar før regjeringen har vurdert spørsmålet.

– Krav i regjeringsforhandlinger framsetter vi ikke gjennom pressen og ikke nå, men etter at vi har vunnet valget, sier Huitfeldt.

Vurderer

Fra 2005 var Stoltenberg-regjeringen aktivt imot USAs opprinnelige plan for et europeisk missilforsvar. Men etter at Obama modererte planene og la det under NATOs kommando, ga Stortinget i 2010 tilslutning til missilforsvaret.

Regjeringen har ikke tatt noen beslutning om hvorvidt Norge skal delta og i så fall med hva, understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortinget tidligere i år. I løpet av året skal Forsvarsdepartementet komme med en vurdering av hva Norge eventuelt kan bidra med.

Russland har advart Norge mot å bidra, mens Søreide på sin side har framholdt at missilforsvaret vil være et "rent defensivt system" og en viktig del av NATOs forsvar.

– At NATO skal ha et slikt system og at Norge er en del av alliansen, er ikke noe nytt, konstaterte hun overfor NTB i januar.

Pikant

For Arbeiderpartiet kan et SV-ultimatum om rakettforsvaret bli en pikant affære i valgkampen, ikke minst fordi partiets tidligere leder og statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO.

SV-ledelsen vil heller ikke at forslaget skal bli del av den ufravikelige kravlista ved eventuelle regjeringsforhandlinger. Nestleder Snorre Valen mener den bør begrenses til de fire hovedkravene som landsstyret har gått inn for, om Lofoten-olje, barnetrygd, lærernorm og profittfri velferd.

– Det er ingen uenighet om atom og rakettskjold i SV, men lista over våre hovedkrav må være kort og poengtert. Det skal ikke være en uttømmende liste over hva som definerer oss som parti, sier Valen.

Kompromiss

SV-nestlederen leder komiteen som under landsmøtet skal prøve å finne fram til en omforent kravliste ved eventuelle regjeringsforhandlinger.

Etter det NTB blir fortalt er stemningen på landsmøtet den at atomvåpenforbud er viktigere for flere enn formuleringene om rakettskjoldet.

Det åpner for et kompromiss der SV går inn for et atomvåpenforbud – enten i brødteksten før de fire hovedkravene eller som et eget punkt på kravlista – uten at det samtidig sies nei til NATOs rakettforsvar.

Svaret blir klart søndag formiddag, når SV-landsmøtet går til votering.

