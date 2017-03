Støre ut mot Solbergs hemmelighold

Stortinget har bedt om at sammendraget av en rapport om politiets og Forsvarets sikring av viktige objekter. Det har Solberg sagt nei til. Støre, som har lest sammendraget, mener statsministeren forsøker å skjule hvor alvorlig kritikken er, skriver VG.

– Det er ikke mulig å se at sammendraget fra rapporten, som ikke nevner noen deler av infrastrukturen ved navn, bør være unntatt offentlighet, sier Ap-lederen.

– Det må forstås som et forsøk på å dekke over alvoret i saken, og det er jeg sterk kritisk til.

Solberg viser på sin side til sikkerhetsloven, som fastslår at det er den som eier opplysningene som avgjør om sammendraget kan avgraderes eller ikke.

– Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet står fast på sin gradering. Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, skriver hun i en SMS til avisen. Forsvarsministeren skriver i et brev at sammendraget må holdes hemmelig fordi det inneholder «enkeltopplysninger som, dersom de blir kompromittert, i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet».

Neste ukes høring i Stortinget om rapporten kan derfor delvis måtte gå bak lukkede dører.

