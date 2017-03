SV vil ha flyskatt til lyntog 

Partiet vil også omprioritere innen samferdselsbudsjettet fra vei til bane og skrinlegge planene om en tredje rullebane på Gardermoen.

I en politisk uttalelse som ble vedtatt under landsmøtet lørdag, slås det fast at lyntog skal redusere reisetiden til 2,5 timer mellom de største byene i Sør-Norge og mellom de skandinaviske hovedstedene. Fartsstandarden på de nye strekningene skal ifølge partiet være minst 250 kilometer i timen.

Lyntog er en gammel kjenning i SV-sammenheng. Partiet har gått til valg med krav om slik satsing flere ganger tidligere.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg fremmet et forslag for landsmøtet om å bruke deler av oljefondets inntekter til å bygge en "effektiv og hurtig jernbane i hele landet". Et lignende forslag er også fremmet av stortingsrepresentant Karin Andersen.

Voteringen om oljepenger til jernbane finner sted søndag.

