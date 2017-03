SV-strid om norske utslipp

– Det er viktig at rike land som Norge faktisk kutter sine utslipp. Vi foreslår en halvering av norske utslipp fram til 2030, sier Haltbrekken til NTB.

Forslaget tar konkret til orde for at det hvert år i kommende stortingsperiode skal kuttes mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2. Et alternativt forslag som Haltbrekken også har fremmet, sier kategorisk nei til tildeling av nye letelisenser i neste periode.

Innholdet i forslagene er det ikke nødvendigvis stor uenighet om på SV-landsmøtet, men partiledelsen vil i utgangspunktet beholde hovedkravet om klima, slik det er vedtatt av landsstyret. Det sier nei til oljeutvinning i såkalt sårbare områder i nord samt at oljefondet skal trekke seg ut av fossil energi.

På Stortinget mener Sp, Høyre, Frp og Ap at det er greit at norske utslipp øker, dersom de fortsetter å falle i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor samt i kvotepliktig sektor i Europa.

– Vi vet jo at det blir økt produksjon og økte utslipp ved Hydro Aluminium på Karmøy. Det er bra på flere måter, men da må vi sørge for å redusere utslippene andre steder, som i transportsektoren, og slutte å fordele nye lisenser til oljeindustrien, sier Haltbrekken.

