Ingen ble tatt av snøskred i Hemsedal og Filefjell

Store ressurser ble satt inn etter at det gikk et snøskred i Hemsedal skisenter. Skredet gikk i en del som pleier å være populært for frikjørere.

Skredet ble meldt omtrent klokka 13.10. Mannskap fra Røde Kors, skredgruppe, redningshunder, luftambulanse, brannvesen og helsevesenet deltok i søket for å avklare om noen var tatt.

– Det er ikke gjort noen funn, og søket ble avsluttet klokka 14.40. Det er heller ingen som er savnet, opplyser operasjonsleder Beate Sem i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Filefjell

Litt tidligere lørdag, ved 12.30-tiden meldte Innlandet politidistrikt om at det var gått et stort snøskred rett sør for Kyrkjestølane i Filefjell.

Det pågikk en skredøvelse rett i nærheten. Mannskap derfra ble dirigert til rasstedet for å bidra i søket. Lørdag ettermiddag var det klart at snøskredet var gjennomsøkt uten funn, og aksjonen kunne avsluttes.

Ifølge snøskredvarslingen varsom.no er snøskredfaren betydelig i hele Sør-Norge. Folk bes om å unngå bratt terreng med fersk fokksnø.

Første dødsoffer

Fredag døde en italiensk skiturist av skadene etter at han ble tatt av et snøskred i Lyngen i Troms dagen før. Også en annen person ble tatt av dette skredet, men denne personen ble raskt reddet. Onsdag ble en tysk kvinne tatt av et skred ved Haugastøl. Natt til onsdag måtte en gruppe på 55 personer, inkludert mange skoleelever evakueres da det gikk et snøskred der de skulle sove ute ved Ål i Hallingdal.

Italieneren som omkom etter skredet i Lyngen var det første dødsofferet etter snøskred denne vinteren. I i fjor vinter mistet fem personer livet som følge av snøskred, ifølge Norges Geotekniske institutt, NGI. Vinteren før var tallet seks personer. Vinteren 2010/2011 døde hele 13 personer som følge av snøskred her i landet. Det var det høyeste ulykkestallet siden 1986, da et skred i Vassdalen tok 16 soldaters liv.

(©NTB)