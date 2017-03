Evakuerte i Tønsberg kan flytte hjem

Forsvaret vil lørdag kveld foreta en kontrollert sprengning av flybomben fra 2. verdenskrig som ble funnet på Vallø i Tønsberg fredag. Sprengningen skal foregå under vann.

Sprenglegemet ble funnet i 13-tiden fredag i forbindelse med Essos opprydningsarbeider på et gammelt raffineriområde. Bomben skal ha ligget sammen med annet jernskrot på stedet.

– Vi vil rette en stor takk til innbyggerne som har fulgt politiets pålegg og oppfordring i denne krevende hendelsen. Mer enn 5.000 personer har vært berørt i forbindelse med funn av denne bomben, sier stabssjef Kenneth Berg i Sør-Øst politidistrikt.

– Nok en gang har samfunnet i praksis vist det samvirkeprinsipp som gjelder ved større hendelser. Mannskap fra helse, brann, Tønsberg kommune, Forsvaret, Sivilforsvaret og politi har i mer enn ett døgn, i et godt og tett samarbeide, sørget for å opprettholde tryggheten for publikum, sier Berg.

Bomben vil bli sprengt et sted på Østfold-siden av Oslofjorden.

– I en avveining mellom sikkerhet for personell og hensyn til det maritime miljøet, vil bomben bli fraktet over til et egnet sted på Østfoldsiden for å unngå skader i Færder nasjonalpark, opplyser Berg.

