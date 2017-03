10 av 19 fylkeslag i Ap sier nei til oljeutredning

Arbeiderpartiets programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja. Men under årsmøtet i Sør-Trøndelag Ap lørdag ble det ingen realitetsbehandling av saken, og det tidligere vedtaket som sier ja til varig vern står fast, melder Adresseavisen.

Når 10 av 19 fylkeslag i Ap sier nei, er det ikke flertall for kompromissforslaget før landsmøtet, ifølge Naturvernforbundet.

I år har Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Troms, Østfold og Finnmark alle sagt nei til konsekvensutredning. I tillegg til Sør-Trøndelag har Oslo, Møre og Romsdal og Aust-Agder også sagt nei tidligere.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det ikke vil være et nederlag om landsmøtet sier nei.

– Det flertallsvedtak som kommer på landsmøtet, det lever vi godt med, sier Støre til Adresseavisen.

