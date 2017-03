Uværet stenger fortsatt veier og fjelloverganger

Både riksvei 7 over Hardangervidda, E134 over Haukelifjell, fylkesvei 50 Hol-Aurland og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt inntil videre på grunn av uvær. Også riksvei 13 over Vikafjellet er stengt og blir ikke åpnet i dag, melder Veitrafikksentralen.

Bare E16 over Filefjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er for øyeblikket åpne. Over Hemsedal kan det bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

På riksvei 9 på strekningen Hovden – Haukeli og riksvei 15 Strynefjellet (Ospeli – Billingen bom) er det kolonnekjøring.

I Nord-Norge er de fleste veiene åpnet igjen, bortsett fra E 69 Skarsvåg – Nordkapp som er stengt.

Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet fortsatt nedbør og stiv kuling i fjellområdene i Sør-Norge fredag og lørdag. Mot søndag vil det bli mindre vind. Det samme gjelder i stor grad i Nord-Norge.

