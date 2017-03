Solvik-Olsen: -Løsning for lørdagsavisene på plass

Det var onsdag at Norpost begjærte oppbud etter 30 år i bransjen.

Fredag meldte fagbladet Journalisten at Kvikkas kjøper Norpost. Kvikkas vil da kunne fortsette lørdagsdistribusjon som før. Avtalen er nå bekreftet at Samferdselsdepartementet.

– Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han konstaterer at etter noen oppstartsproblemer har Kvikkas levert stadig bedre, og forventer at selskapet leverer i henhold til kontrakt også i tiden fremover. Ifølge Nationen har Norpost levert 47.000 aviser hver lørdag.

Kvikkas vant anbudet om å levere lokalaviser på lørdager rundt om i landet da Posten sluttet å levere post på lørdager. Men tusenvis av abonnenter fikk ikke avisen sin etter omleggingen 1. november i fjor.

Forsikret

Allerede i et møte med Mediebedriftene (MBL) på torsdag bekreftet Samferdselsdepartementet at avisleveringen vil gå som normalt denne lørdagen, til tross for konkursen.

– Departementet forsikret oss om at lørdagsavisene vil bli levert på lørdag. Vi tar departementets forsikring til etterretning. Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas' planer og tiltak, men har ikke fått dette, sier Randi S. Øgrey i MBL.

Turbulent

KrFs Hans Fredrik Grøvan i transportkomiteen på Stortinget er kritisk og viser til at saken ikke bare berører abonnenter som er misfornøyde med at de ikke får lørdagsavisen slik de skal. Turbulensen rundt innføringen av et nytt distribusjonsopplegg har indirekte også ført til færre abonnenter og dermed inntektstap for lokalaviser, påpeker han overfor NTB.

KrF-representanten viser til at selskapet både sitter med nødvendige ressurser, mannskaper og kompetanse, noe som burde gjøre det mulig å finne en løsning.

– Dette handler om folks hverdag og livsgrunnlaget for viktige mediebedrifter utover hele landet, fremholder han.

(©NTB)