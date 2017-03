Solberg stopper ugradert sammendrag om sikkerhet

Dermed er det stor fare for at Stortingets høring kommende mandag og tirsdag om rapporten delvis må skje bak lukkede dører, skriver VG.

Saken dreier seg om et forslag om å avgradere et sammendrag som Riksrevisjonen ønsket at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skulle godta. Departementene viste til at det i så fall ville bryte sikkerhetsloven.

– Jeg ser fram til å svare på komiteens spørsmål i høringen neste uke. Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp. Jeg tar den kritikken som fremkommer alvorlig, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB fredag kveld.

Sikkerhetsloven

Statsråden viser til at det foreligger et ugradert sammendrag av Riksrevisjonens rapport, og en større gradert rapport.

– Stortinget har fått begge disse, og det ugraderte sammendraget ligger i Dokument 1 2016/2017. Regjeringen har ikke "hemmeligholdt" Riksrevisjonens kritikk, og revisjonens hovedfunn og kritikk er offentliggjort og vel kjent, sier forsvarsministeren og viser til at Stortinget har hatt full tilgang til rapporten siden oktober i fjor.

– Men jeg har et ansvar for å hindre at sikkerhetsgradert informasjon som kan gjøre oss sårbare overfor trusselaktører blir kjent, og jeg kan ikke velge å se bort fra reglene om gradering i sikkerhetsloven, understreker hun.

Beklagelig

Lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap), er lite fornøyd med spørsmålet om gradering av sammendraget av rapporten.

– Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.

Revisjonen slo fast at verken politiet eller Forsvaret – sammen eller hver for seg – klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.

Siden oktober i fjor har komiteen forsøkt å få nedgradert deler av rapporten. I vinter laget riksrevisor Per-Kristian Foss et nytt sammendrag, men det forblir altså også gradert.

(©NTB)