Solberg: Aps interne Lofoten-kompromiss er en tabbe

Ved at Ap-ledelsen ønsker å åpne for konsekvensutredning i deler av havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, har partiet gitt fra seg viktige forhandlingskort, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

– Den løsningen landsmøtet deres kan lande på, er det som kunne vært et kompromiss, sier hun og viser til eventuelle forhandlinger med SV og Sp etter valget. Hun tror det vil være vanskelig for Ap å få gjennomslag for sitt syn overfor to partier som er imot all konsekvensutredning utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Det er vanskelig å bevege seg når du allerede har kompromisset før du startet forhandlingene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre takker for rådet, men mener Solberg har lite lære bort på området.

– Vi har innstilt på en løsning vi mener er god og som har mulighet til å bli gjennomført. Erna har jo fasit fra egen erfaring, hun har forhandlet og lagt alt til side. Ingenting har skjedd i disse områdene, og nå satser hun på den samme strategien.

