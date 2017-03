Signalfeil rettet mellom Nationaltheatret-Skøyen

Feilen oppsto like før klokken 7 fredag morgen.

– Det er forsinkelser og innstillinger mellom Nationaltheatret og Skøyen på grunn av en feil som hindrer oss i å gi grønt lys. Vi jobber med å rette feilen men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyste Bane NOR.

Like etter klokken 8 var feilen rettet og Bane NOR opplyser at det er normal trafikk på strekningen, men at noe forsinkelser må påregnes.

(©NTB)