SV-topp åpen for å styre sammen med KrF

Før SV samles til landsmøte i helgen, sier Fylkesnes at flere av de klassiske motsetningene mellom de to partiene er borte. Han mener KrF har mer til felles med SV enn med Høyre og at det kristne partiet burde revurdere alliansepolitikken, skriver Vårt Land.

– Syn på religion er nok en årsak til at KrF-ere fortsatt er skeptisk til oss. De tror SV er hedningenes parti, sier representanten fra Troms og legger til at han selv «har prinsipielt ingen problemer med å sitte i regjering med KrF».

Han trekker fram asyl og kampen mot barnefattigdom som områder der han mener KrF ville fått større uttelling i budsjettforhandlinger med SV enn med Frp.

– Man bør legge strategi for å få gjennomslag, ikke basert på forestillinger om partier. Høyre, og til dels Arbeiderpartiet, står langt unna KrF her, sier Fylkesnes.

(©NTB)