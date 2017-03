SV sier nei til Lofoten-kompromiss

– Vi har allerede funnet mye mer kull, olje og gass enn det klimaet tåler. I den situasjonen gir det ingen mening å leite etter mer i de aller mest sårbare områdene våre. Av samme grunn må vi avlyse tanken om å bevege oss stadig lenger nord og øst i jakt på mer olje, sa Lysbakken i landsmøtetalen.

Et klart nei til oljeutvinning i sårbare områder samt et krav om stans i oljefondets investeringer i fossil energi ventes å bli ett av hovedkravene som SV stiller for å inngå i regjeringssamarbeid etter valget.

