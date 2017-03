Milliardkontrakt mellom Kværner og Statoil utgjør 3.000 årsverk

– Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan i en børsmelding.

Milliardkontrakten blir undertegnet på Kværners anlegg på Stord fredag, hvor det aller meste av det fysiske arbeidet skal utføres de kommende tre årene. Statoil og Kværner har inngått en såkalt totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen som innebærer full oppgradering av skrog og plattformdekk.

Prosjekt skal sette Njord A i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

Plattformen skulle vært tatt ut av drift etter å ha vært operativ siden 1997, men etter at det ble gjort nye funn på Njord-feltet i Norskehavet, har Statoil bestemt seg for å fortsette å bruke plattformen til utvinning av olje og gass. Den oppgraderte plattformen skal stå klar i 2020.

– Arbeidet som nå skal gjøres er viktig for at plattformen kan gjenoppta sikker og effektiv drift fra feltet og være et senter for fremtidige tilknytninger av nye felt», sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød.

Helnorsk prosjekt

Oppdraget vil utgjøre rundt 3.000 årsverk, hovedsakelig i Kværner og Aker Solutions. Den såkalt "norske verdiskapningen" i prosjektet ventes å ligge på over 95 prosent.

– Med unntak av noe innkjøp, så ligger dette an til å bli et så godt som helnorsk prosjekt, som gir stor aktivitet i Hordaland og andre steder på Vestlandet som har vært rammet av oljekrisen de siste årene, sier Haugan.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) tar turen enkom til vestlandet fredag, for å være til stede når Kværner og Statoil undertegner kontrakten. Det er en "fantastisk dag for sørvestlandet og Hordaland", ifølge statsråden.

– De 3.000 årsverkene dagens kontrakt medfører er viktig for leverandørindustrien og hele Vestlandet. Jeg ønsker Kværner og oljeselskapene lykke til med et prosjekt som sikrer arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger i lang tid framover, sier Søviknes.

Milliard til Aker Solutions

Også administrerende direktør Luis Araujo i Aker Solutions deltar på arrangementet. Oljeserviceselskapet leverer prosjekteringen og er en viktig underleverandør til kontrakten. Selskapet anslår sin andel av den til å utgjøre rundt 1 milliard kroner.

– Dette er den største offshore-plattformen i Norge som er blitt brakt til land for totaloppgradering. Vi er svært glade over å få fortsette samarbeidet med Kværner og Statoil på dette banebrytende prosjektet, som kommer til å sette Njord-feltet i stand til å produsere olje og gass i flere tiår framover, sier Araujo.

