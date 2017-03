Mann dømt for samleie med 13-åring

I retten erkjente mannen at han visste at jenta var under 14 år. Tidligere har han erkjent samleiet, men hevdet at han trodde hun var over 14. Han ble dømt etter den strengere straffebestemmelsen om seksuell omgang med barn under 14 år, skriver Avisa Nordland.

Fengselsstraffen er i tråd med aktors påstand. Jentas bistandsadvokat la ned påstand om at mannen skulle dømmes til å betale 110.000 kroner i erstatning. Retten satte i stedet beløpet til 75.000 kroner.

Tiltalte brukte ikke prevensjon under samleiet. Ifølge dommen avsluttet han handlingen ved å gi uttrykk for at det ble «feil for ham» fordi jenta var så ung. Retten mener det er bevist om at mannen på det tidspunktet visste at jenta bare var 13 år gammel.

Mannen soner fra før en dom for legemsbeskadigelse og vold mot politiet. Han har hatt betydelige rusproblemer og psykiske helseproblemer siden ungdommen, påpeker retten, men mener det ikke er nok til gi ham mindre enn minstestraff.

(©NTB)