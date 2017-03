Lysbakken ut mot innstrammingspanikk

– Det største problemet med flyktningkrisen er visst integreringsutfordringene for Norge, ikke at folk fryser i hjel på de greske øyene, mishandles og utnyttes langs flyktningrutene eller sperres inne i krigens Syria på grunn av de stengte grensene i Europa, sa Lysbakken.

Han viste til at statsminister Erna Solberg nylig slo fast at Norge ikke skal være et responsland, som stiller opp hver gang andre land, som USA, kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger.

– Vi har et godt bergensk uttrykk for det motsatte av å gå foran. Jeg vil heller at Norge skal være responsland enn rævedilter, sa han i landsmøtetalen sin.

– Når USA stenger grensene for mennesker bare fordi de er muslimer, og slutter å ta imot flyktninger fra FN sine overfylte flyktningleirer, så må vi få med oss andre land på å ta et større ansvar, fortsatte han.

(©NTB)