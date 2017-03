Lysbakken: Tid for forandring

– Det er tid for forandring i Norge, innledet SV-lederen, før han kom med en melding til regjeringen og "høyresiden".

– Dette valget skal bli et oppgjør med den økende ulikheten, vi skal bytte ut forskjellsregjeringen med et flertall for forandring, sa han.

Lysbakken beskriver SV som "forandringspartiet" i norsk politikk. Med henvisning til de velstående giverne som deltok under statsminister Erna Solbergs førjulsgløgg, slo han fast at "milliardærfesten er over".

– Når vi er i debatter med Høyre, er de veldig nøye med å kalle oss Sosialistisk Venstreparti. De tror at de avslører noe ubehagelig om oss. Men jeg er glad for å bli kalt sosialistisk. De burde bare være like ærlig om seg selv og kalle seg "Millionærklubben", sa Lysbakken.

Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen. Lysbakken kaller skattekutt "kontantstøtte til den økonomiske eliten".

– Frp utgir seg for å være partiet for folk flest. Men folk flest har ikke store formuer og au pair, sa han.

