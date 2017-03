Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig

Mens andelen midlertidige ansatte i den norske arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år lå på 8,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, var den i gjennomsnitt på 19,7 prosent ved de høyere utdanningsinstitusjonene her i landet. Det viser tall Akademikerne har hentet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), som drives av Norsk senter for forskningsdata, ifølge Klassekampen.

Ved enkelte fakulteter er andelen fire-fem ganger så høy som gjennomsnittet i hele arbeidslivet. Det gjelder blant annet Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, der andelen midlertidige ansettelsen var på henholdsvis 44 og 36 prosent.

– Det er et problem for kvaliteten på forskningen. Når man ikke tilbyr faste stillinger, betyr det at de flinkeste folkene vil se etter mulighet til å få jobb andre steder. Utdanningsinstitusjonene må ha konkurransedyktige arbeidsvilkår, sier styreleder Kari Sollien i Akademikerne.

Prorektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo mener den store andelen midlertidige stillinger har sin naturlige forklaring.

«Midlertidighet i akademia, utover rekrutteringsstillinger som i sin natur er midlertidige, henger sammen med andelen forskere med ekstern finansiering», skriver hun i en epost til Klassekampen.

