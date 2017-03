Høyesterett nekter de etterlatte å kreve Scandinavian Star-mistenkt renvasket

Høyesterett fastslår i en kjennelse fredag at de etterlatte etter Erik Mørk Andersen, som var mistenkt for å ha antent brannen på passasjerferja Scandinavian Star, ikke kan begjære etterforskningskritt for å få ektemannen og stefaren renvasket. Straffeprosessloven tillater bare at mistenkte selv kan kreve etterforskning for å få seg renvasket.

Det er nemlig en fare for at en slik etterforskning vil avdekke informasjon som er i mistenktes disfavør, og siden mistenkte i dette tilfellet er død, kan han ikke forsvare seg mot denne informasjonen. Det vil derfor være en fare for at uskyldspresumpsjonen i Grunnloven – at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist i retten – blir krenket, mener Høyesterett.

Da enken og stesønnen til den danske lastebilsjåføren fikk sin begjæring prøvd første gang, kom Oslo tingrett til samme konklusjon som Høyesterett. Borgarting lagmannsrett forkastet anken til de to etterlatte et halvt år senere.

Først i 2015 trakk norsk politi anklagen og sa at det ikke var grunnlag for å utpeke Andersen som gjerningsmann, men at det var grunnlag for å mistenke ham. Lastebilsjåføren hadde da siden 1991 vært utpekt som brannstifter med «stor grad av sannsynlighet» på Scandinavian Star.

Han omkom selv i brannen som krevde 159 liv 6. april 1990.

