Grov vold opp i Stavanger opp for retten

Ifølge tiltalen skal mannen ha slått og sparket og tatt kvelertak på kvinnen i 20-årene. I tillegg til volden er 26-åringen tiltalt for oppbevaring av narkotika, skriver Stavanger Aftenblad.

Kvinnen i 20-årene kom til mannens leilighet frivillig. Da han plutselig ble voldelig og hun ville gå, ble hun ifølge tiltalen holdt igjen mot sin vilje.

Hun hadde kort tid før den aktuelle kvelden blitt kjent med mannen og kom på besøk til ham fredag 2. april. Kvinnen forsøkte å flykte dagen etter, men ble revet tilbake av tiltalte. Først på søndagen klarte hun å løpe barbeint ut av leiligheten.

Hun kontaktet da faren sin som kjørte henne til politistasjonen der hun anmeldte saken.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld, sier tiltaltes forsvarer, advokat Anne Kroken.

Hun sier videre at tiltaltes diabetes vil bli en problemstilling i retten. Flere av forholdene 26-åringen er tiltalt for strekker seg tilbake til 2014, noe også forsvareren har merket seg. Det er satt av to dager til saken som starter onsdag 22. mars.

(©NTB)