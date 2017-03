Fortsatt kritisk for mann tatt av snøskred i Lyngen

Det opplyser pressevakten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø til VG. Mannen i 50-årene holdes stabil ved hjelp av maskiner.

To personer ble tatt av snøskredet. Den ene ble raskt reddet og bidro selv i redningsarbeidet, mens den andre ble gravd fram etter nesten to timer.

Politiet opplyser at de to som ble tatt av skredet, var med i et turfølge på til sammen fire skiturister fra Italia.

Tilfeldigvis hadde politiet og Røde Kors fagkurs i skred ikke langt fra rasområdet rundt 400 meter over havet på nordsiden av Kavringtinden, mot Lyngseidet. Snøskredfaren i området var regnet som betydelig, farenivå tre av fem.

