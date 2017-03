Forbrukerombudet: Sosiale medier må følge loven

Det norske Forbrukerombudet har deltatt aktivt i samarbeidet og stiller seg bak kravet. Selskapene får nå en måned på seg til å legge fram forslag til endringer i vilkårene, og får også klar beskjed om å gjøre mer for å beskytte forbrukere mot svindel.

– Sosiale medier har blitt en del av dagliglivet til europeiske forbrukere, og et flertall av befolkningen bruker disse plattformene jevnlig. Det er derfor viktig at de følger europeisk forbrukervernlovgivning, og gjør mer for å beskytte forbrukere mot å bli svindlet, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

I en rekke europeiske land har det de siste årene kommet mange klager fra forbrukere som har blitt utsatt for svindel via sosiale medier.

Forbrukermyndighetene har også identifisert en rekke urimelige vilkår i kontraktene til Facebook, Twitter og Google+, og krever blant annet at forbrukere må ikke fratas de rettighetene og beskyttelsen de har etter sitt eget lands lovgiving, og at brukerne skal ha rett til å løse tvister med selskapene i det landet de bor i.

Forbrukermyndighetene ber også selskapene om å gjøre mer for å fjerne annonser for falske merkevarer, falske konkurranser, abonnementsfeller og annen villedende markedsføring.

