Ber om fengsel for filming av overgrep mot utviklingshemmet 

To av de tre tiltalte tenåringene erkjente straffskyld da forhandlingene startet i Tønsberg tingrett onsdag, mens den tredje gutten kun har innrømmet at han var til stede og filmet hendelsen, som han oppfattet som frivillig.

Fornærmede, en kvinne i 40-årene med Downs syndrom, skal ifølge aktor politiadvokat Mari Gjersøe, ikke ha blitt tvunget til noe. Hun mener imidlertid filmene viser at de tre tenåringene visste hva de gjorde, og at kvinnen ikke forsto hva som skjedde.

– Handlingene kan karakteriserer som svært krenkende mot en svært utviklingshemmet kvinne, sa hun i sin prosedyre, ifølge NRK.

Den eldste av de tre guttene er tiltalt for å ha hatt sex med kvinnen og for å ha medvirket til filming av hendelsen, mens de to andre er tiltalt for å medvirke til hendelsen og for å ha filmet den. Filmene ble også delt på sosiale medier.

Hun ber om ungdomsstraff i to år for de to yngste tenåringene, som hun mener oppfordret den eldste til å gjennomføre seksuelle handlinger i tillegg til at de filmet dem. For den eldste av de tiltalte mener påtalemyndigheten at fengsel i fire år, hvor ett år gjøres betinget, er riktig straff.

Den eldste tenåringens forsvarer, Arild Almklov, mente påtalemyndigheten ikke hadde oppfylt beviskravet for hans klient. Han la ned påstand om at gutten behandles på mildest mulig måte.

