Aktor ber om 75 dagers fengsel etter dødsulykke i Oslo

Den 26 år gamle kvinnen, som trillet en barnevogn der hennes datter lå, døde momentant. Barnevognen tok av for støtet og reddet barnet, skriver Aftenposten.

Statsadvokat Bente Vengstad la ned den samme påstanden i Oslo tingrett i juni i fjor. Da ble tiltalte frikjent fordi retten kom til at hun måtte ha besvimt bak rattet.

Politiet mener at sjåføren må ha duppet av eller hatt et illebefinnende da hun kjørte til jobb om morgenen. Aktor er redd for at en ny frifinnelse vil skape presedens.

– Hvem som helst kan da si at de har hatt et lite illebefinnende og slippe straffskyld, sa hun.

Bistandsadvokat Christian Lundin advarte også lagmannsretten mot å legge besvimelse til grunn.

– Hvilken rettstilstand vil vi få om alle som forårsaker en ulykke skal påberope seg et illebefinnende og dermed bli frifunnet, sa Lundin.

Tiltaltes forsvarer, advokat Marijana Lozić, la igjen ned påstand om frifinnelse.

– Jeg mener at min klient var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Om retten ikke kan se bort ifra at hun hadde besvimt, så må hun frifinnes, sa Lozić i sin prosedyre.

Ankesaken har gått for Borgarting lagmannsrett i tre dager med siste rettsdag fredag. Dom er ventet å falle tidligst i neste uke.

