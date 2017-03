Ventetiden for pasientene redusert med 14 dager

Det er nye tall fra Helsedirektoratet som viser at det blir stadig kortere tid å vente på behandling ved norske sykehus.

I fjor ble den gjennomsnittlige ventetiden redusert med ni dager, mens den de to foregående årene er redusert med til sammen fem dager, viser oversikten.

– Det er et viktig mål for oss å gjøre ventetiden så kort som mulig for så mange pasienter som mulig. De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.

Regjeringen har hatt som mål å kutte ventetiden til under 65 dager. I fjor var den gjennomsnittlige ventetiden på 60 dager.

Norge kommer uansett dårligst ut når det kommer til ventetider og tilgjengelighet i helsetjenesten, viser den europeiske helseforbrukerindeksen for 2016. Undersøkelsen har sammenlignet helsetilbudene i 35 europeiske land.

Norge kommer særlig dårlig ut på "direkte tilgang til spesialist" og "store elektive operasjoner 90 dager".

(©NTB)