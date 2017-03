Ventetid på sykehusbehandling går ned

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at det blir stadig kortere tid å vente på behandling ved norske sykehus.

I fjor ble den gjennomsnittlige ventetiden redusert med ni dager, mens den de to foregående årene er redusert med til sammen fem dager, viser oversikten.

– Det er et viktig mål for oss å gjøre ventetiden så kort som mulig for så mange pasienter som mulig. De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.

Styrkede pasientrettigheter og nye måter å jobbe på har også bidratt til å korte ned ventetiden. I tillegg har sykehusene fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, ifølge Høie.

Dårligst i Europa

Regjeringen har hatt som mål å kutte ventetiden til under 65 dager. I fjor var den gjennomsnittlige ventetiden på 60 dager.

I tillegg har ventetiden fra en pasient er henvist til sykehus til behandlingen er gjennomført, blitt redusert med sju dager fra 2013 til 2015. Også antall brudd på behandlingsfristen, som ble innført høsten 2015, har gått ned.

Men Norge er fortsatt dårligst i Europa når det gjelder ventetider og tilgjengelighet i helsetjenesten, viser den europeiske helseforbrukerindeksen for 2016. Undersøkelsen har sammenlignet helsetilbudene i 35 europeiske land.

Norge kommer særlig dårlig ut når det gjelder direkte tilgang til spesialist og større planlagte operasjoner.

Venter lengst

Det er pasienter som venter på behandling ved somatiske sykehus, som må vente lengst (61 dager). Ventetiden er kortest for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (35 dager), mens barn og unge som venter på psykisk helsevern, i snitt må vente 50 dager, det samme som i 2015.

I fjor ble 1,94 millioner pasienter behandlet ved somatiske sykehus.

