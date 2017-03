Veireno-sjefen politianmeldt

Bakgrunnen for anmeldelsen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at ansatte har jobbet opp til 88 timer i uken, melder NRK.

– Selv om et selskap har gått konkurs, er det noen som er ansvarlig. Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Oslo og Akershus Vigdis Tingelstad.

Enger sier han er orientert om at han er politianmeldt og at han tar konsekvensene av det. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober i fjor. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søpla seg opp.

I februar ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno har brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobber for lange dager og ikke får nok hvile. Veireno-eier Jonny Enger slo selskapet konkurs 22. februar i år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten.

(©NTB)