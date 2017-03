Varsler krav om forvaring for voldtektssiktet mann i Bergen

Både voldtekten og forsøket skal ha funnet sted i Bergen sentrum i fjor sommer, skriver Bergens Tidende. Statsadvokat Ellen Cathrine Greve varsler at det kan bli aktuelt å kreve forvaringsdom.

Ifølge tiltalen voldtok 26-åringen en kvinne i 20-årene i en leilighet natt til 24. juli i fjor. Mannen skal ha dyttet kvinnen ned i en sofa, tatt fram en kniv og holdt den i hånden mens han gjennomførte overgrepet.

Voldtektsforsøket skal ha funnet sted tolv dager etter voldtekten han er tiltalt for, natt til 5. august i fjor. Også da var det angivelige offeret en kvinne i 20-årene. I tiltalen står det at kvinnen klarte å komme seg løs etter at mannen holdt en skarp gjenstand mot halsen og/eller magen hennes og deretter tok henne på kroppen, alt mens han holdt henne fast.

26-åringen er også tiltalt for flere tilfeller av seksuelt krenkende atferd, vold og skremmende eller plagsom opptreden overfor kvinner. Dette skal ha funnet sted i 2015 og 2016.

Mannen nektet skyld for alle anklager da han ble framstilt for fengsling etter at han var pågrepet. Avisen har ikke fått kontakt med verken statsadvokaten eller 26-åringens forsvarer.

(©NTB)