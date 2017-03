Uvær stenger veier over hele landet

Uværet som onsdag stengte flere fjelloverganger i Sør-Norge sørger for stengte veier også torsdag. Også Nord-Norge er rammet.

Både riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt, melder Statens vegvesen.

Vikafjellet vil være stengt inntil videre og åpner ikke torsdag på grunn av uværet og rasfare, mens det er håp for Hardangervidda.

Kolonnekjøring

– På Hardangervidda holder de på å finne veibanen igjen. Det er en god del å frese ut på den strekningen. Det er mulig det blir åpnet for kolonnekjøring utpå dagen, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring mellom Vågslidtunnelen og Liamyrane bom, og på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er det også kolonnekjøring torsdag morgen etter at veistrekningen har vært stengt tidligere.

E16 over Filefjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpen for fri ferdsel.

Bruker dynamitt

På riksvei 15 mellom Skjåk og Stryn skal brøytemannskaper benytte dynamitt for å sprenge bort store snøskavler som truer trafikken i Grasdalen, skriver GudbrandsdølenDagningen.

Veien har vært stengt siden natt til onsdag på grunn av uvær. Trafikken har vært dirigert over E136 inntil videre.

Stopper togtrafikk

Også i Nord-Norge melder Vegvesenet om stengte veier på grunn av uvær. Både E6 over Sennalandet i Finnmark, E6 Kvænangsfjellet i Troms og E10 over Bjørnfjell på grensen mellom Sverige og Norge i Nordland er stengt.

Ved Bjørnfjell er også persontogtrafikken innstilt over Ofotbanen, som går fra Kiruna i Sverige og til Narvik. Både togene på norsk og svensk side av grensen er innstilt, skriver Fremover.

