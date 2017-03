SV-topper delt om omskjæring av gutter

Omskjæring av gutter er en av sakene det er ventet debatt om når partiet samler seg til landsmøte i helgen, skriver Klassekampen. Et mindretall i programkomiteen går inn for å «innføre krav om selvbestemmelse og 15 års aldersgrense for rituell omskjæring». Det synes avtroppende partisekretær og listetopp i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, er en god idé.

– Jeg mener dette er noe den enkelte må bestemme for seg selv. Det er mitt prinsipielle standpunkt, sier hun.

Nestleder og stortingsrepresentant Snorre Valen synes derimot forslaget et problematisk og går sterkt imot forslaget.

– For norske jøder vil et slikt forbud, som det i praksis er, være vanskelig å forholde seg til. I et minoritetsperspektiv er dette forslaget derfor dypt problematisk, og jeg håper forslagsstillerne tenker seg nøye om, sier han. Valen mener en slik innstramming er «helt unødvendig».

Også SV-leder Audun Lysbakken mener rituell omskjæring av gutter fortsatt må være tillatt. Han viser til sikkerheten i tillegg til religiøse tradisjoner.

– Jeg frykter at et forbud vil føre til at det likevel skjer, men i langt mer utrygge former enn dersom det er et tilbud som gis av helsevesenet.

