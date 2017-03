Politiet i Bergen brøt ikke reglene i narkoetterforskning

– Det er ikke funnet regelstridige prioriteringer eller innretninger av virksomheten slik beslutnings -og prioriteringsregimet i dag er ved seksjon for organisert kriminalitet, skriver Hordaland statsadvokatembeter i en pressemelding torsdag.

VG skrev i fjor om et varsel som blant annet inneholdt kritikk av bergenspolitiets praksis i narkotikasaker. I den 52 sider lange varsler-rapporten ble det hevdet at politiet i Bergen unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid.

Etter at statsadvokaten nå har gjennomført en inspeksjon av seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt, er konklusjonen at politiet ikke brøt reglene. I en rapport fra statsadvokaten påpekes det at det er en stor utfordring å balansere virksomheten både med hensyn til ressurser og ambisjoner.

Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest politidistrikt, sier organisert kriminalitet er vanskelig å oppdage, at den kan være mangfoldig og endre karakter etter hva som gir mest profitt.

– Dette betyr at vi må kunne jobbe med flere typer av organisert kriminalitet. Et bredt og grundig etterretningsgrunnlag er derfor viktig for å velge de riktige sakene. Rapporten støtter oss i forhold til de tiltakene som vi har satt i verk. Vi har fortsatt forbedringspunkter, men vi er på rett vei, sier Øystese.

