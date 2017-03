Ny studie: – Barn i fattige familier mistrives oftere på skolen

Ti prosent av barn med lav sosial status sier de mistrives på skolen. Det kommer fram i en ny studie, melder NRK.

Forsker Tormod Bøe, har undersøkt barnefattigdom i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner. I studien er det analysert svar fra over 1.100 5. til 10.-klassinger og 1.300 foreldre.

-Enkelte svarer at de ikke har råd til middag hver dag, eller at de ikke går i bursdagsbesøk fordi de ikke har råd til gaver, sier Bøe, som jobber ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Uni Research Helse.

I undersøkelsen kommer det også fram at hvert sjette barn i fattige familier ikke har en bestevenn.

– Vi ser at det er en sosial forskjell på om man inviterer venner med seg hjem, eller om man foretrekker å gå på besøk til andre. Det kan man tolke som at noen barn ikke ønsker å ha folk hjem til seg, fordi de føler at huset ikke er fint nok eller fjernsynet ikke er stort nok, sier Bøe.

– I et land som Norge der mange har god økonomi, er det ekstra vanskelig å ha dårlig råd. Det kan fort være skambelagt, sier han.

I studien er fattigdomsgrensen definert som at familien har under 60 prosent av det som er den vanligste familieinntekten i Norge.

