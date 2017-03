Miljøorganisasjoner advarer mot kostnadskutt i oljebransjen

Tilsynet fastslo i en rapport at en nesteneksplosjon på Mongstad i 2016 skyldtes mangelfullt vedlikehold som følge av kostnadskutt.

Greenpeace sier til NRK at kuttene i bransjen gjør at de er bekymret for at det kan skje en stor ulykke på norsk sokkel, med tilsvarende konsekvenser for mennesker og miljø.

– Det har vært mange ulykker og nestenulykker i oljebransjen de siste årene. Petoro understreker selv at trenden må snus for å opprettholde tilliten til industrien, men samtidig skryter de av kostnadskutt mens de borer rekordmange brønner. Det henger ikke på greip, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. Petoro, som er statens eierselskap for sokkelen, la fram sin årsrapport.

Heller ikke Frederic Hauge i Bellona er imponert over Petoro. At selskapet oppfordrer til videre kutt, samtidig som Petroleumstilsynet advarer mot konsekvensene, er for ham et tegn på at Petoro-ledelsen bør skiftes ut.

– De forstår ikke hva som skjer i bransjen, sier Bellona-lederen.

