Kjønnsdeling i SV før landsmøtet

En time før selve landsmøtet settes i gang på Gardermoen fredag, er SV-delegatene invitert til egne, kjønnsdelte formøter som er lukket for pressen.

– Vi er opptatt av at det skal være like stor deltakelse av kvinner og menn i alle debatter. Derfor har vi slike møter, for å bevisstgjøre delegatene om det, sier SV-leder Audun Lysbakken til avisen.

Første gang

Avtroppende partisekretær Kari Elisabeth Kaski sier det er første gang i "nyere tid" at det gjennomføres egne, særskilte formøter også for menn.

– Men vi har også hatt det på årsmøter, med god erfaring, sier hun til NTB.

– SV er et feministisk parti som er opptatt av å skape trygge og inkluderende møteplasser for alle. Formøtene tar opp møte- og partikultur, tilføyer hun.

Uten presse

Kaski sier SV ikke ønsker journalister til stede under disse møtene, fordi det vil være "kontraproduktivt".

– Vi ønsker at alle skal snakke fritt, og med mediefolk i salen vil kanskje noen legge bånd på seg, sier hun.

Kaski har også avvist BTs forespørsel om å få ta et bilde under formøtene.

(©NTB)