Jenter slipper med to HPV-vaksiner

Bakgrunnen for endringen er at unge mellom 9 og 14 år får svært god immunrespons på to doser HPV-vaksine, ifølge en kunnskapsgjennomgang Folkehelseinstituttet har gjort, skriver fagbladet Sykepleien. Dette gjør at store summer blir spart, og det kan bety at også gutter vil få tilbud om vaksinen.

– Flere studier viser at den tredje dosen er unødvendig for de mellom 9 og 14, bekrefter Sveinung Wergeland Sørbye, overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og en ivrig forkjemper for HPV-vaksine.

Ifølge Folkehelseinstituttet oppnår unge mellom 9 og 14 år like høye konsentrasjoner av antistoffer etter to doser HPV-vaksine, som de over 15 gjør etter tre doser.

– Både når det gjelder kostnader og praktisk gjennomføring er det lite forskjell på å gi fire doser fordelt på to kjønn enn tre doser kun til ett kjønn. Antall besøk i klasserommet reduseres fra tre til to, men det er lurt å være to helsesøstre ved hvert besøk, sier Wergeland Sørbye.

HPV-vaksinen har i Norge blitt gitt til jenter i sjuende klasse siden 2009. Vaksinen beskytter mot livmorhalskreft, men også andre kreftformer som kan skyldes HPV, som peniskreft og analkreft. Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt at også gutter bør tilbys vaksinen, men Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tatt stilling til saken ennå.

