Jensens ekssamboer ville ikke forklare seg i retten

Kvinnen, som har hatt en rekke stillinger innen politiet, var innkalt som vitne i Oslo tingrett torsdag formiddag, skriver VG.

Hun ble i avhøret spurt om kjøpet av en gård på Fenstad på Romerike. Hun fortalte at hun betalte mer enn halvparten av prisen for eiendommen, til tross for at de var ført som eiere av hver sin halvpart.

– Jeg stolte på ham, og det gjør jeg fremdeles, for å si det sånn, sier hun i avhøret.

Ekssamboeren ble også spurt om den mye omtalte oppussingen av badet. Hun forklarer i avhøret av det er Eirik Jensen som må svare på hvem som var involvert og hvordan de ble det – siden hun ikke var involvert i dette.

Hun forteller også at hun ikke husker hvordan det ble betalt for arbeidet på badet.

– Vi har betalt ut av en eller annen konto. Det kan jeg si. Men jeg husker ikke om det var min, eller hans, eller om vi hadde en felles, sier den tidligere samboeren.

Medtiltalte Gjermund Cappelen har forklart at det var han som betalte for badet. Arbeidet ble utført blant annet av en rørlegger som var en del av Cappelens narkonettverk.

