Ingen pågrepet etter væpnet ran i Oslo

Politiet fikk inn melding om ranet av Esso-stasjonen i Per Kroghs vei klokka 1.30 natt til torsdag.

– Det er snakk om to personer med hver sin pistol som rettet våpnene mot ansatte og en kunde på bensinstasjonen. Heldigvis kom ingen til skade, og de som ble utsatt for ranet har fått tilbud om helsehjelp, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt til NTB. Han sier ranerne fikk med seg et mindre pengebeløp før de løp fra stedet.

– Utbyttet er ofte svært begrenset, men dette er kriminalitet som er så alvorlig at det kan gi streng straff, sier operasjonslederen, som omtaler ranet på Ellingsrud som svært grovt. Begge gjerningsmennene beskrives som unge gutter, lyse i huden og begge hadde på seg svart hettegenser og grå joggebukse. Ranet er trolig fanget opp av overvåkingskamera på åstedet.

Helikopter og store styrker ble satt inn i søket etter ranerne, men ved 4.30-tiden var fortsatt ingen pågrepet. Stokkli sier han likevel er optimist med tanke på å få tatt gjerningsmennene.

– Vi har ganske mye spor å gå på, forklarer han.

Ved 21-tiden onsdag kveld ble en annen bensinstasjon ranet av en mann med finlandshette som truet betjeningen med kniv. Stokkli sier det ikke er noe som umiddelbart tyder på noen sammenheng mellom de to ranene, men at det er noe av det som vil bli undersøkt i løpet av etterforskningen.

