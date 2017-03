Gymlærer siktet for vold mot barneskoleelev

Politiet bekrefter siktelsen overfor NRK og sier saken er sendt over til påtalemyndigheten, som skal avgjøre om det blir reist tiltale mot læreren.

Den mannlige gymlæreren beskyldes for å ha lagt en elev i bakken og holdt ham med ansiktet ned mot gulvet. Dette skal ha skjedd i august i fjor. Han skal også ha slept eleven etter hetten på genseren og at elven fikk et merke etter behandlingen.

Selv avviser mannen at han var voldelig. Advokaten hans ønsker ikke å kommentere saken, men NRK sier de er kjent med at læreren har en annen oppfatning av hva som skjedde.

– Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren.

