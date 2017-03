Fortsatt problemer med DNBs nettbank

Både nettsidene, nettbanken og betalingssystemet Vipps har vært nede siden tidlig på morgenen torsdag, men ved 13.20-tiden opplyser DNB at problemene er i ferd med å bli løst.

– Nettsidene har vært oppe en stund, og Vipps ble tilgjengelig for drøye 45 minutter siden. Vi jobber nå med en restart av alle våre systemer og håper at også nettbanken vil fungere igjen. Men vi kan ikke tidfeste nøyaktig når dette vil skje, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.

Han forklarer problemene med feil i datalagringssystemene der alle data ligger, og at man etter feilsøking og tiltak er i ferd med å restarte alle systemer.

– Det tar tid fordi vi har veldig store datasystemer, men vi er nå inne i siste fase, forsikrer han.

Ifølge Dalsbø har problemene i år ingen sammenheng med tidligere nedetid. Det er altså ikke de samme tekniske problemene som stadig gjentar seg.

Finanstilsynet reagerer

Med dagens problemer har Norges største bank vært ute av drift minst fem ganger denne måneden. Det får Finanstilsynet til å reagere.

– Vi ser alvorlig på situasjonen, både når det gjelder den siste hendelsen og når det gjelder hendelsesbildet over tid, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen i Finanstilsynet til Nettavisen.

Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.

IKT-Norge: Uholdbart

IKT-Norge er også sterkt kritisk til at en så sentral aktør innen bank og finans ikke har bedre sikkerhetsløsninger for sine brukere. Interesseorganisasjonen mener nettbanker er å regne for "samfunnskritisk infrastruktur" og at det dermed må stilles strenge krav til oppetid og stabilitet.

– Nettbanker må sikre at de har gode reserveløsninger som sikrer at når et system faller ned, så finnes det andre gode løsninger som sikrer en stabil oppetid, sier administrerende direktør Heidi Austlid til NTB.

– Det som nå skjer, er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, konkluderer hun.

