Drapsoffer i Lyngdal ble stukket 60 ganger med saks

21-åringen som har erkjent at han tok livet av 44-åringen, er tiltalt for drap. I tiltalen fremgår det at 44-åringen ble stukket 60 ganger med en saks. Stikkene traff flere steder på kroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver Fædrelandsvennen.

Når rettssaken starter i Lister tingrett 27. mars vil påtalemyndigheten be om at 21-åringen dømmes til tvungent psykisk helsevern. Dette er en alternativ reaksjon for personer som blir kjent utilregnelige og dermed ikke kan dømmes til fengsel.

– Vi mener at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og at det foreligger en fare for nye, straffbare handlinger, sier statsadvokat Beate Rullestad-Jansen til avisen på spørsmål om hvorfor de ber om en dom på tvungent psykisk helsevern.

