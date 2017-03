Vegvesenet vil skilte på samisk

– Dette er noe vi vil følge opp så snart som mulig, sier Jacob Trondsen, avdelingsdirektør for trafikkforvaltning i Statens vegvesen, til NRK.

Vegvesenet innrømmer i en epost at de har hatt feil praksis over mange år når det gjelder å skilte på samisk. Det er blitt overlatt til kommunene om stedene skulle skiltes, noe som ikke er blitt gjort.

– Nå etableres det retningslinjer. Så bestiller vi skilt og gjør avtaler med entreprenører som skal skru opp skiltene, så noe tid vil det ta, sier Trondsen.

Det er en stor seier for de samiske språkene at Vegvesenet beklager og tar ansvaret, mener sametingsråd Lars Filip Paulsen.

– Dette er et gjennomslag. Vi kommer nå til å se en oppblomstring av samiske stedsnavn, sier Paulsen. Han legger til at man ikke må undervurdere hvor stor personlig betydning det er for samer å få se sine stedsnavn synlig i offentligheten.

Statens vegvesen beklager at de ikke har skiltet slik de skulle.

– Dette er ikke tilfredsstillende, noe vi beklager. Det kan også se ut som om vi ikke har fulgt opp lovens bokstav og hensikt, sier Trondsen.

Han ber kommunene om hjelp for å finne ut hvilke steder som skal skiltes.

