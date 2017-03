Toppløsbilder fra jentegarderoben på avveie

Helsesøster Edel Bratlie bekrefter overfor Romerikes Blad at temaet dukker opp ofte.

– Vi kjenner til at bilder av unge, delvis avkledde jenter i gymgarderoben har havnet på nettet. Blant annet ved at jenter har tatt puppebilder av andre jenter og spredt dem videre, forteller hun.

Bratlie tror ungdommene ikke forstår hva slags konsekvenser slik bildedeling kan få.

– De vi har snakket med føler utrygghet, er engstelige og nedstemte. Noen får også reaksjoner som angst og depresjon, noe som er svært alvorlig, forklarer helsesøsteren. For enkelte elver bidrar det til at de ikke vil vise seg nakne i garderoben.

Noen av sakene havner også hos politiet. Politioverbetjent Lars Erik Strand ved Lørenskog politistasjon bekrefter at det har kommet inn anmeldelser i forbindelse med nakenbilder av unge jenter som er spredt på nettet uten tillatelse.

– Dette er ikke ukjent for oss. Ofte er bildene tatt frivillig og sendt til en venn eller venninne. Deretter brukes de i en helt annen sammenheng enn de var ment, forteller Strand.

Han understreker at det er straffbart å dele bilder uten samtykke, og sier samtidig at det er viktig at unge er oppmerksomme på hva slags bilder de gir fra seg.

