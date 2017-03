Tollerne gjorde stort sigarettbeslag i polske biler

– Dette er det største beslaget av denne typen i vårt område siden 2015. Meget godt arbeid av tollerne som var på vakt, sier seksjonsleder Morten Nystuen i tollvesenet til Romerikes Blad.

De fire polske mennene satt i to biler som passerte Magnormoen søndag ettermiddag. Allerede ved grensepasseringen fattet tollerne mistanke og la seg på hjul.

Polakkene svingte av fra riksvei 2 over på fylkesvei 21 sørvestover mot Bjørkelangen. Tollerne fulgte etter over fylkesgrensen mot Akershus, men stanset kjøretøyene først 10 kilometer før Bjørkelangen.

– Det har vært stille på dette feltet en stund. Mye tyder på at de organiserte kriminelle miljøene nå gjerne velger ruter lenger nord for å unngå kameraovervåkingen. Dessuten tyder noen av de store beslagene på Svinesund den siste tiden på at smuglerne kommer med større kvanta i lastebiler, sier Nystuen.

