Stoltenberg melder avbud til terrorhøring 

Komiteen ba for én uke siden både Stoltenberg, som nå er generalsekretær i NATO, og statsminister Erna Solberg (H) om å møte til høringen 20. eller 21. mars. Onsdag meldte VG at Stoltenberg melder avbud.

– Kontrollhøringen er berammet på et tidspunkt da Stoltenberg er på reise i USA, der han blant annet skal delta på et møte i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Han er derfor forhindret fra å delta i høringen, sier pressetalsmann Stein Hernes i NATO til avisen.

Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret – sammen eller hver for seg – klarer å sikre offentlige bygninger godt nok. Denne rapporten er tema for høringen.

Mot Høyres og Frps stemmer ble det flertall for å invitere Solberg til høringen. Til gjengjeld sikret regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne flertall for at også Stoltenberg ble bedt om å komme.

