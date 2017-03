Stengte fjelloverganger i sør

Tidlig onsdag morgen fører det dårlige været til stengte veier over Hardangervidda, Haukeli, Strynefjellet, Vikafjellet og på strekningen Hol-Aurland og Tyin-Årdal. I tillegg er det kolonnekjøring flere steder.

Nord for Geilo jobbet Røde Kors og andre mannskaper gjennom natten for å evakuere en større turgruppe etter at det gikk et skred i området der gruppen, som kom fra en videregående skole, skulle sove i snøhule. Ingen kom til skade i forbindelse med skredet.

Også på sjøen har naturkreftene gjort seg gjeldende. I Molde førte storm og høye bølger til at verken nordgående eller sørgående hurtigruteskip klarte å legge til kai, melder NRK. MS Nordkapp kansellerte anløpet i Molde og fortsatte sørover, mens Spitsbergen gjør et nytt forsøk onsdag morgen. Deretter setter skipet kursen rett mot Rørvik, uten å gå innom Kristiansund eller Trondheim.

