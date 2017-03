Skolegruppe på tur evakueres etter snøskred

– Det er snakk om en videregående skole på tur, som etter planen skulle sove i snøhule, men så har en snøskavl kollapset, forklarer operasjonsleder Tom Richard Jansen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Han sier det ikke er meldt om personskader eller savnede personer etter skredet. Røde Kors skal bistå med evakueringen av turfølget.

– Det er dårlig vær i området, med de utfordringene det innebærer. evakueringen er ikke i gang ennå, men det er folk på vei inn, forteller Jansen.

Skredet gikk ved Bukketjørnet, to mil nord for Geilo. Gruppen gikk ut fra Bergsjøstølen fjellhytte, som ligger et par kilometer sørøst for Bukketjørnet. Det er hit de 57 skal evakueres. Det blir også brøytet vei fram til hytta.

