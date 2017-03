SV og Ap krangler om ultimatum

– SV vil uten vilkår bidra til å felle dagens regjering, men før vi inngår et forpliktende samarbeid vil vi ha gjennomslag for våre hovedkrav, sier partileder Audun Lysbakken.

På lista over SVs ultimatum, et ord Lysbakken selv er nøye med å unngå, står profittfri drift av private tilbud innen barnehage, barnevern og asylmottak. I et intervju med VG går Ap-leder Jonas Gahr Støre langt i å avvise dette kravet.

Skattekrangel

Også om nivå og innretning på skattene brygger det til strid på rødgrønn side. SV vil gjøre kampen mot økte forskjeller til en gjennomgangsmelodi i valgkampen og krever kraftige skatteskjerpelser for dem med høyest inntekter.

Men Ap har for lengst slått fast at løftet om å ikke øke skattene med mer enn 15 milliarder kroner i neste periode, ligger fast. Ultimatumet ble gjentatt av finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen så sent som onsdag morgen, da hun gjestet Politisk kvarter på NRK.

– Vi vil ikke binde oss til et bestemt skattenivå slik Ap gjør, men hevde at vi trenger handlefrihet til å ta inn mer i skatt. At Ap har et annet syn, er helt greit. Vi er to forskjellige partier. Det er valgresultatet og forhandlingene etterpå som avgjør utfallet, sier Lysbakken.

Profittfri barnehage

Onsdag lanserte SV en 35-punkts plan for redusert ulikhet i Norge. Partiet vil heve barnetrygden, øke skattene for de rikeste og sikre uføre en anstendig inntekt.

Samtidig poengterer Lysbakken at legitimiteten til velferdsstaten står på spill dersom offentlig finansiering og brukerbetaling ender som profitt i private lommer. Derfor vil SV skjerpe kravene til privat drift av for eksempel barnehager.

Partiet snakker ikke lenger om utbytteforbud, men profittforbud.

-Hver eneste velferdskrone skal gå til velferd. Private barnehageeiere skal selvsagt ha lønn og de kan også hente ut avkastning av egne investeringer, men penger som kommer fra det offentlige eller gjennom foreldrebetaling skal ikke ende som privat profitt, sier nestleder Snorre Valen.

Ap-nei

Arbeiderpartiet vil ikke hindre private selskaper som driver barnehager, i å ta ut utbytte, framholder partileder Jonas Gahr Støre overfor VG.

– Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det, sier han.

Lysbakken er ikke urolig for at et av hans ultimatum allerede er skutt ned av mannen han ønsker å gjøre til statsminister.

– At Jonas klargjør Aps politikk, er som forventet. Vi hadde jo ikke ventet at Ap skulle si ja til dette nå. Det understreker at vi må forhandle om disse tingene til høsten, sier han.

SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer.

– Det kan være en vei å gå, men vi har ingen prestisje knyttet til akkurat hvordan vi skal gjøre dette. Det er prinsippet som er viktig for oss. Foreldrene skal vite at pengene de betaler inn, går til barna, sier han.

