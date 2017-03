SV lanserer 35 punkter for å redusere ulikheter i Norge

– Dette er vår plan for å få ned ulikheten i makt og rikdom i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV holdt onsdag formiddag pressekonferanse før helgens landsmøte, der SV-lederen sa at politisk vilje er nødvendig for å kunne gjøre noe med økende forskjeller her i landet.

– I dag lever nesten 100.000 unger i familier som er fattige. Vi må sørge for at det blir færre barnefamilier som er fattige. Det kan vi gjøre ved blant annet å heve barnetrygden og sikre en anstendig inntekt til uføre, sier Lysbakken.

Han tar dessuten til orde for høyere skatter for den økonomiske eliten og mener skatt må vris fra arbeid til eiendom for å gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i bolig.

Lysbakken sier han er lite imponert over at statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte flere ganger sa hun var bekymret for at forskjellene øker.

– Det holder ikke med fine taler om små forskjeller og rettferdighet. Det forandrer ingenting. Vi vil endre samfunnet, flyte makt og fordele mer rettferdig. Da må vi sørge for trygge boliger, bedre råd for fattige familier, lærere som har tid til alle ungene og trygge jobber for alle, sier Lysbakken.

(©NTB)