Norske myndigheter jakter kilden til radioaktiv sky

Mellom 9. og 16. januar ble det i Finnmark registrert radioaktiv jod ved målestasjonen i Svanhovd i Pasvikdalen, én kilometer fra den russiske grensen. Målingen ble rutinemessig sendt til Eurdep, som er EU-kommisjonens system for innrapportering av stråling, skriver Nationen.

Det tok ikke lang tid før lignende målinger ble gjort i Finland, Polen, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike og Spania, i den rekkefølgen. Etter den første målingen i januar fikk flere målestasjoner utslag på nytt.

– Enten er det snakk om et utslipp som har pågått over flere dager, eller så er det et nytt utslipp. Vi tror det må stamme fra et anlegg som produserer radioaktive legemidler, siden vi ikke har målt noen andre radioisotoper som gjerne følger en ulykke fra eksempelvis kjernekraftverk, i tillegg til jod-131, sier Astrid Liland, seksjonssjef for beredskap i Statens strålevern.

– På grunn av urolig vær og skiftende vinder er det vanskelig å spore nøyaktig hvor den kommer fra, men dataene peker i retning av et sted i Øst-Europa, fortsetter hun.

Jod-131 brukes i stråleterapi og er et avfallsprodukt fra atomreaktorer og kjernefysiske våpen. Stoffet finnes ikke i naturen på grunn av halveringstiden på bare åtte dager. Det betyr at det forsvinner raskt, men kan gjøre stor skade før det.

